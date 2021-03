Više od 100 brodova prošlo kroz Suecki kanal nakon deblokade

Više od 100 brodova prošlo je kroz Suecki kanal u oba pravca, nakon što je pomjeren teretni brod koji je blokirao taj plovni put, izvijestila je danas egipatska državna televizija.

Ukupno 113 plovila prešlo je kanal do jutros u 6.00 časova, u skladu s prethodno najavljenim planovima kanala, navodi se u izvještaju egipatske televizije, a prenosi agencija Rojters.

Konvoji brodova su kroz kanal ponovo krenuli sinoć, pošto su tegljači pomjerili nasukani 400 metara dug teretnjak "Ever Given" sa tačke na kojoj se nalazio od 23. marta.

Očekuje se da će kroz Suecki kanal danas proći još 140 brodova nakon što je 113 brodova prošlo tokom noći, izjavio je predsjednik Uprave Sueckog kanala Osama Rabije.

Rekao je da će 95 brodova proći do 19.00 časova po lokalnom vremenu i još 45 do ponoći, čime su potvrđene njegove nade da će zaostatak prouzrokovan blokadom biti nadoknađen kroz tri do četiri dana.

Zastoj u plovidbi Sueckim kanalom, kojim ide do 20 odsto svjetske pomorske trgovine, nanio je štetu svetskoj trgovini od više destina milijardi dolara.