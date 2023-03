Više od 100 učenica hospitalizovano nakon napada gasom (VIDEO)

TEHERAN - Više od 100 učenica hospitalizovano je u Iranu nakon novog niza napada gasom na škole za djevojčice u srijedu, izvijestili su mediji u Islamskoj republici.

Stotine slučajeva respiratornog distresa zabilježene su u posljednja tri mjeseca među učenicama širom Irana, u onome što je jedan vladin zvaničnik rekao da bi moglo biti pokušaj prisilnog zatvaranja škola za djevojčice.

Mar 1 - Tehran, #Iran Some of the school girls who were attacked with poisonous gas today at a school in the capital's Tehransar neighborhood were hospitalized. Iranians blame the regime. Note that Iranian girls/women are the leaders of the #IranRevolution. pic.twitter.com/jewJ8aJ46R