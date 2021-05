Više od 200 povrijeđenih u sudaru vozova u Kuala Lumpuru

KUALA LUMPUR - Više od 200 ljudi povrijeđeno je u sudaru dva voza lakog metroa u podzemnom tunelu u blizini Kula Petronas, u prijestonici Malezije Kuala Lumpuru, saopštili su zvaničnici.

Do nesreće je došlo kada je jedan od vozova, koji je bio prazan nakon remonta, čeono udario u drugi voz u kojem se nalazilo 213 putnika.

Prema riječima lokalnog šefa policije Zajnala Abdulaha, 47 osoba je teško povrijeđeno, dok ih je 166 pretrpjelo lakše povrede, prenosi Rojters.

Nesreća se dogodila oko 100 metara od kula Petronas, poznatih po tome što su najveće kule bliznakinje na svijetu, sa 88 spratova.

"I dalje istražujemo incident, ali sumnjamo da je možda došlo do pogrešne komunikacije iz kontrolnog željezničkog centra", izjavio je direktor lokalne policije Mohamed Zainal.

Na video snimcima i fotografijama koji su se pojavili na društvenim mrežama se vidi nekoliko krvavih putnika i razbijena stakla unutar vagona.

Ministar saobraćaja Vi Ka Siong je rekao da je ovaj sudar prvi veći incident u metro sistemu koji postoji 23 godine.

