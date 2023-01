Više od 20.000 ljudi pogođeno poplavama (VIDEO)

DŽAKARTA - Nedavne poplave pogodile su nekoliko indonezijskih regija, stvarajući probleme za više od 20.000 ljudi.

U zapadnoj pokrajini Akeh, na ostrvu Sumatra, obilne kiše podigle su vodostaj za više od tri metra. To je uzrokovalo izlijevanje rijeka i prisililo hiljade stanovnika da potraže utočište u višim i zaštićenim područjima.

Pidi, Pidi Džadža, Bireuen, Akeh Utara, Akeh Tamiang i Akeh Timur među najteže su pogođenim regijama.

Watch as severe flooding takes place in Semarang, Indonesia. The floods have affected multiple residential areas in the city. The poor Indonesians have been inundated by floods over the last few months. Take a look: pic.twitter.com/DD3KArUmoA