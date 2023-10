Više od 500 migranata stiglo u danu, jedan brod prevozio 280 ljudi

MADRID - Hitne službe na španskim Kanarskim ostrvima saopštile su u srijedu da je više od 500 migranata stiglo tamo u četiri velika drvena čamca ove sedmice.

Jedan od čamaca prevozio je 280 migranata, objavila je ostrvska hitna služba na Twitteru. Državna novinska agencija "EFE" kaže da je to najveći broj u jednom brodu otkako su trgovci ljudima 1994. počeli redovno koristiti rutu Kanarskih ostrva.

Koordinator španskog Crvenog krsta Hoze Antonio Rodrigez Verona rekao je za "Associated Press" da nije vidio toliko ljudi u jednom čamcu od 2008., kada je 234 stiglo u jednom plovilu.

Samo je pet migranata trebalo ljekarsku pomoć po dolasku u malu luku La Restinga na južnom dijelu ostrva Iero.

Stotine drugih migranata presretnuto je u pokušaju da dođu do drugih ostrva u arhipelagu, koji se nalaze u blizini sjeverozapadne obale Afrike, i drugdje u kopnenoj Španiji posljednjih dana.

Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova kaže da je gotovo 15.000 migranata stiglo do Kanarskih ostrva brodom od 1. januara do 30. septembra 2023. To je povećanje od 20 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Većina je iz Senegala, prenosi "AP".