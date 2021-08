Više raketa ispaljeno na aerodrom u Kabulu

KABUL - Više raketa ispaljeno je rano jutros na Međunarodni aerodrom u Kabulu, ali ih je presreo američki antiraketni sistem, rekao je Rojtersu neimenovani američki zvaničnik.

Prema njegovim riječima, ispaljeno je pet projektila, ali nije precizirao da li je američka vojska sve oborila.

Zvaničnik koji je želio da ostane anoniman, naveo je da prema preliminarnim izvještajima među američkim državljanima nema žrtava, ali je naveo da situacija može da se promijeni.

SAD su u završnoj fazi evakuacije, jer sutra ističe krajnji rok za odlazak američkih snaga iz Avganistana.

Američka ambasada u Kabulu je juče, nakon što je predsjednik Sjedinjenih Država Džozef Bajden rekao da će u narednih 24 do 36 sati vjerovatno biti novih napada na aerodrom u Kabulu, pozivajući se na specifičnu i vjerodostojnu prijetnju, pozvala je građane SAD da napuste okolinu aerodroma.

Amerikanci su pozvani da izbjegavaju aerodrom, a saopšteno je i da oni, koji se nalaze u blizini aerodroma, treba odmah da napuste te lokacije.

#BREAKING: Multiple rocket attack towards Kabul airport The rockets were fired from a car and hit diffrent parts of the city pic.twitter.com/ulJS6lNlBq