Više ubijenih i ranjenih u pucnjavi na univerzitetu u Pragu (VIDEO)

PRAG - ​U pucnjavi u školi u Pragu danas je ubijeno i ranjeno više ljudi.

"Na temelju početnih informacija možemo potvrditi da na mjestu ima mrtvih i ranjenih", objavila je policija na Twitteru.

Policija u glavnom gradu Češke Republike pozvala je stanovnike da se sklone i izbjegavaju to područje "zbog tekućeg incidenta s pucnjavom" u blizini Karlovog univerziteta u centru grada.

Više informacija uskoro, prenosi "DailyMail".

BREAKING: Shooting with multiple fatalities at Charles University's Faculty of Arts in Prague pic.twitter.com/Rs0u9RHsXi