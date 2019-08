Više ubijenih u pucnjavi u tržnom centru u Teksasu

EL PASO - Više osoba ubijeno je u pucnjavi u tržnom centru Volmart u El Pasu u Teksasu, rekla je Olivija Zepeda, šef kabineta gradonačelnika.

Ona je rekla da su osumnjičeni za pucnjavu u pritvoru. Nije, međutim, navela koliko je povrijeđenih, prenosi CNN.

Takođe nije precizirala koliko je uhapšenih.

Lokalna televizija KTSM objavila je da je 18 osoba upucano ili povrijeđeno u centru.

Policija je na licu mjesta, a građani su zamoljeni da izbjegavaju tu oblast.

Tržni centar se nalazi na samo nekoliko kilometara od američko-meksičke granice.

#Update: Just in - Video footage of police clearing out the entire Cielo Vista Mall in El Paso, #Texas. Where a gunman who is still at large shot at least 18 people and one person dead in a #Walmart and on a parking lot. pic.twitter.com/tqb0iKwNmh