Više žrtava u pucnjavi u Merilendu

ABERDEN - Više ljudi upucano je u pucnjavi na sjeveroistoku Merilenda, javljaju svjetski mediji.

Zvaničnici navode da pucnjava traje, a iz Kancelarije šerifa okruga Harford saopštili su da je u četvrtak došlo do pucnjave i da ima više žrtava.

Upozorili su da je situacija i dalje opasna i da ljudi izbjegavaju to područje. Na terenu je i FBI koji pomaže lokalnoj policiji.

Guverner Merilenda Leri Hogan izjavio je da njegova kancelarije prati situaciju u Aberdenu i da je država spremna pružiti bilo kakvu podršku.

We can confirm there was a shooting in the area of Spesutia Road and Perryman Road. Multiple victims. The situation is still fluid. Please avoid the area. Media staging area still TBD.