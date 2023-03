Vještačka inteligencija napravila realne fotografije Trampovog hapšenja (FOTO)

NJUJORK - Uprkos predviđanjima da će biti uhapšen u utorak, bivši predsjednik Amerike, Donald Tramp zapravo još nije optužen. Ali to nije spriječilo ljude da zamišljaju kako bi izgledalo da je Tramp uhapšen pomoću "mašte" generatora slika vještačke inteligencije.

Jedan korisnik Twittera, Eliot Higins, upotrijebio je "Midjourney v5" kako bi vidio kako bi izgledalo da se Tramp opirao hapšenju, gdje ga ruši mnoštvo policajaca.

U svojoj viralnoj Twitter temi, Higins je koristio vještačku inteligenciju za generisanje lažnih slika Trampovog hapšenja, reakcija njegove porodice i njegovog optuživanja.

Eliotova slika lažnog hapšenja Trampa postala je viralna na Twitteru.

Iako neke od fotografija izgledaju šturo obrađeno, neki ljudi smatraju da je nekoliko slika realistično.

"Legitimno sam mislio da su ove prave", odgovorio je jedan korisnik.

Drugi je rekao: "Stvarno bismo trebali staviti vodene žigove na ove koji otkrivaju da ih je generisala vještačka inteligencija i da nisu stvarni."

Making pictures of Trump getting arrested while waiting for Trump's arrest. pic.twitter.com/4D2QQfUpLZ

Nekoliko ljudi pitalo se jesu li neke od slika stvarne jer su izgledale tako realistično.

Još jedan korisnik Twittera, koji se naziva "The Infinite Dude", također je objavio izbrisanu seriju fotografija koje je napravio koristeći softver vještačke inteligencije na kojima se vidi kako je Tramp uhapšen.

Twitterove bilješke zajednice dodale su napomenu fotografijama u kojima je istaknuto da nema naznaka da je Tramp uhapšen.

Iako su neki ljudi primijetili da su prsti na slikama naloga "The Infinite Dude" bili pomalo neuredno urađeni - što pokazuje da je slika lažna.

AI GENERATED IMAGE PREDICTS WHAT IT WILL LOOK LIKE AS TRUMP IS TAKEN INTO CUSTODY pic.twitter.com/jJZEpXIyuO