Vlada SAD: Paket pomoći Ukrajini koji sad šaljemo možda je i posljednji

VAŠINGTON – SAD šalju paket vojne pomoći Ukrajini, a ako kongres ne odobri dalja sredstva, ovaj paket bi moglo biti posljednji, rekao je Džon Kirbi, portparol Savjeta za nacionalnu sigurnost Bijele kuće.

Kirbi je novinarima rekao da će Bajdenova administracija obezbijediti jedan dodatni paket sigurnosne pomoći prije kraja mjeseca, a da nakon toga SAD neće imati više zakonske mogućnosti da šalje dalju pomoć, te da je važno da Kongres djeluje. Napomene radi, nezadovoljni politikom Bajdenove administracije na južnoj američkoj granici, republikanci u Kongresu su zaprijetili da neće glasati za novi paket pomoći sve dok se ne ojača bezbjednost na granici i ne spriječi dalji dotok ilegalnih migranata. Pat Rajder, sekretar za štampu Pentagona, potvrdio je da je Pentagonu na raspolaganju ostalo još samo 4,4 milijarde dolara vrijednih zaliha koje bi mogle biti upućene u Ukrajinu. Napomene radi, SAD imaju dva izvora iz kojih mogu slati oružje u Ukrajinu – direktno iz skladišta Vojske SAD, za šta im ne treba odobrenje Kongresa, i iz narudžbi prema vojnoj industriji, za šta im je potrebno odobrenje Kongresa jer samo Kongres ima ovlaštenje da odobrava isplatu sredstava.

Dalja pomoć Ukrajini nalazi se u vojnom paketu vrijednom 111 milijardi dolara koji uključuje i pomoć Izraelu, a koji je u zastoju zbog blokade republikanaca u Kongresu. Bajden je rekao da je spreman na kompromis po pitanju migracija kako bi dobio pomoć, ali još nema pomaka.

Kongres je i dalje podijeljen jer ističe vrijeme da se odobri nova pomoć Ukrajini do kraja godine. Kako je senator GOP-a Lindsi Grajam rekao za NBC "Meet the Press", dogovor još nije postignut i da je izvjesno da će se pregovori nastaviti i u idućoj godini. Republikanci nisu protiv pomoći Ukrajini, ali smatraju da je to jedini način da natjeraju Bajdenovu administraciju da učine nešto po pitanju migracija na jugu Amerike.

Kirbi je u ponedjeljak napomenuo da je nastavak podrške Ukrajini i dalje u najboljem interesu SAD-a i da treba dati prioritet.

Slično mišljenje izrazio je i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je prošle sedmice rekao američkim senatorima da, ako Ukrajina izgubi, ishod neće smanjiti prijetnju Rusije drugim susjednim zemljama.

Vodeći stručnjaci tvrde da bi Kijev bez vitalne zapadne pomoći mogao izgubiti rat s Rusijom.

