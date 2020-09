Vlade SAD, Srbije i samoproglašenog Kosova nominovane za Nobela

STOKHOLM - Švedski poslanik Magnus Jakobson podnio je inicijativu za nominovanje vlada SAD, Srbije i samoproglašenog Kosova za Nobelovu nagradu za mir.

Kako je naveo, na to ga je podstakao Vašingtonski sporazum između Beograda i Prištine o normalizaciji ekonomskih odnosa, što smatra trasiranjem puta za postizanje mirovnog sporazuma dviju strana.

Ovaj demohrišćanski političar je na svom Twitter profilu napisao da je danas predao nominaciju Švedskoj akademiji nauka koja dodeljuje Nobelove nagrade.

"Zbog toga želim da nominujem Vladu Sjedinjenih Američkih Država, Vladu Kosova i Vladu Srbije za Nobelovu nagradu za mir, jer ovaj sporazum ima za cilj eliminisanje rizika od novih sukoba na Balkanu i bliži je miru i uzajamnom priznavanju", navodi se u prijedlogu Jakobsona, prenosi Kosovo onlajn.

Kako se dodaje, krajem devedesetih, Evropu je pogodio krvavi rat u kojem su se različiti dijelovi bivše Jugoslavije međusobno borili na etničkoj i vjerskoj osnovi.

"Po završetku rata, bilo je teško naći način koji bi vodio ka pomirenju, što se vidi u odnosima Kosova i Srbije. Posljednjih godina bilo je situacija kada smo mi koji pratimo razvoj na Balkanu, bili itekako zabrinuti da bi moglo doći do novih sukoba. Zbog toga je veoma važno videti da su predsednik Donald Tramp i njegova administracija, zajedno s Vladama Kosova i Srbije napredovali u pregovorima za normalizaciju ekonomskih odnosa ", dodaje se u prijedlogu.

Kako je napisao Jakobson, trgovina i komunikacija su neki od najvažnijih stubova za prelazak iz "hladnog u topli mir".

"Ovo je veoma važan korak za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije. Ako potpisani sporazum funkcioniše kako je predviđeno, trgovina i otvoreni lični odnosi otvorili bi put za međusobni mirovni sporazum u kojem Srbija može da prizna Kosovo, što bi stavilo tačku na ovaj dugi sukob", naveo je Jakobson.

I have nominated the US Gov. and the governments of Kosovo and Serbia for the Nobel Peace Prize for their joint work for peace and economic development, through the cooperation agreement signed in the White House. Trade and communications are important building blocks for peace. pic.twitter.com/XuhkLbHZAV