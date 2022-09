Vlasti Britanije: Dosta sa Pedingtonom, sendvičima i cvijećem

LONDON - Dok ožalošćeni u Britaniji odaju počast pokojnoj kraljici Elizabeti II, dužnosnici su uputili zahtjev: dosta s plišanim igračkama Mede Pedington i sendvičima s marmeladom.

Kao dio svoje proslave platinastog jubileja ranije ove godine, kraljica je glumila u skeču sa slavnim dječjim, a par je zajedno uživao u čaju u Bakingemskoj palati.

U šali o tome kako kraljica često nosi torbicu gdje god ide, ona iz nje izvadila sendvič s marmeladom.

Nakon kraljičine smrti prošle sedmice, službeni račun Mede Pedingtona na Twitteru odao je počast monarhu ponavljajući rečenicu koju je lik rekao u videu: "Hvala vam, gospođo, za sve."

On #BBCBreakfast Sally reveals the Royal Parks are asking that people don't leave any more Paddington Bears or marmalade sandwicheshttps://t.co/LnaLUb84yw pic.twitter.com/peTh8Osaul