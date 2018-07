Vlasti Italije odbile da prime spasene migrante

RIM - Italija je odbila da dozvoli trgovačkom brodu na kojem je istaknuta italijanska zastava da do obale doveze migrante koji su spaseni u blizini obala Libije, izjavio je izvor iz italijanskog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Neimenovani izvor iz italijanskog Ministarstva unutrašnjih poslova potvrdio je da je trgovački brod, koji snabdijeva naftne platforme u blizini obala Libije, juče spasao 66 migranata, ali da je posadi rečeno da ih ne dovode u Italiju.

Italijanski ministar saobraćaja Danilo Tonineli, koji nadgleda državne luke i pristaništa pod kontrolom obalske straže, izjavio je da su migranti prebačeni na brod obalske straže, nakon što su neki od njih prijetili posadi trgovačkog broda.

Izvor Rojtersa izjavio je da će migranti biti prevezeni u Italiju, ali izvor iz Ministarstva nije potvrdio tu informaciju.

Italija je odbila da prihvati nove migrante dva dana pred sastanak evropskih ministara unutrašnjih poslova u austrijskom gradu Insbruku, na kojem njemački ministar unutrašnjih poslova Horst Zehofer želi da njegov italijanski kolega Mateo Salvini prihvati da Italija primi nazad migrante koji su u NJemačku došli iz Italije.

"Ono što je sigurno, to je da Italija ne planira da primi nazad one koji su prešli granicu. To je posljednja stvar koja bi se mogla dogoditi", rekao je Salvini za italijanski list "Mesađero".

On je dodao da bi, ukoliko Nijemci i Austrijanci razmišljaju samo o tome da migrante pošalju nazad u Italiju, zatvaranje spoljašnjih granica bio korak naprijed.

Nova Vlada Italije je zatvaranjem luka za humanitarne brodove koji spasavaju migrante u blizini obala Libije pomogla da se imigracija uvrsti na evropski dnevni red i do sada je odbijala da prihvati migrante koji su vraćeni sa granice Njemačke.