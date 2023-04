Voda prodire u brod sa 400 ljudi, kapetana nema

VALETA - Voda je počela da prodire u brod sa oko 400 ljudi, koji bez kontrole plita između Malte i Libije, saoštila je danas služba za podršku "Alarm foun".

Ova služba je na Twitteru navela da je dobila poziv za pomoć sa broda, koji je krenuo iz Tobruka u Libiji prošle noći i da su o tome obaviještene vlasti.

Today we remember the #Easter 2020 massacre & #pushback. Twelve people were left to die & 51 were forcibly returned from #Malta SAR zone to #Libyan prisons in a secret operation orchestrated by Maltese authorities. We will not forget, we will not forgive. https://t.co/GDPps0xdIC