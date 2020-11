Voditelj Foks njuza objavio imena mrtvih za koje tvrdi koji su glasali

Voditelj Foks njuza Taker Karlson objavio je u svojoj emisiji listu s imenima ljudi za koje tvrdi da su preminuli, a koji su "glasali" na predsjedničkim izborima, održanim 3. novembra u Americi.

Karlson je naveo da su oni "najvjerovatnije glasali za Bajdena", dodajući da to pokazuje da "ne možete zaista da znate ko je sve glasao".

​"Demokrate su potpuno promijenile način na koji smo glasali na ovim izborima. Naš sistem nikada nije bio lošije organizovan i podložan manipulacijama", ocijenio je Karlson, ukazujući u tom kontekstu na glasove koji su pristigli poštom.

Karlson je pokazao listu sa najmanje 25 imena preminulih ljudi za koje tvrdi da su "glasali" na izborima.

Među njima su stanovnici Džordžije, Pensilvanije i Nevade, prenio je "Dejli mejl".

​Podsjetimo, u Džordžiji će biti izvršeno ručno prebrojavanje glasova sa američkih predsjedničkih izbora.

Kako je najavio državni sekretar Bred Refensperger, ručno će biti prebrojani glasovi iz svih 159 okruga Džordžije.

"To će pomoći da se izgradi povjerenje i biće u isto vrijeme revizija, ponovno prebrojavanje i popravljanje eventualnih grešaka. Biće to težak posao", rekao je u srijedu Refensperger.

Prema njegovim riječima, trenutna razlika između dva kandidata, Donalda Trampa i Džoa Bajdena, iznosi oko 14.000 glasova. Naglasio je da njegova kancelarija ispituje prijave za sve moguće neregularnosti i dodao da će "biti prebrojan svaki zakoniti glas".

Konačni rezultati predsjedničkih izbora u Americi još nisu poznati, iako su pojedini mediji na osnovu izbornih projekcija demokratskog kandidata Bajdena proglasili pobjednikom.

Tramp nije priznao projekcije po kojima je pobjednik predsjedničkih izbora Bajden i u više navrata je kritikovao glasanje putem pošte, navodeći da to otvara put mogućoj izbornoj prevari.

(Sputniknews.com)

