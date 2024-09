Voditelj prekinuo javljanje uživo i spasio ženu iz auta (VIDEO)

TV voditelj vremenske prognoze u Atlanti prekinuo je u petak javljanje uživo o uraganu Helena kako bi spasio ženu iz vozila zaglavljenog u rastućoj poplavi.

Stojeći na kiši s potopljenim vozilom iza sebe, meteorolog FOX Weathera Bob Van Dillen opisivao je kako se žena dovezla u poplavljeno područje. Rekao je da je nazvao hitnu pomoć, a na snimci se čuje kako žena vrišti dok je on pokušava uvjeriti da je pomoć na putu.

"Javićemo vam se uskoro. Idem vidjeti mogu li ovoj dami još malo pomoći", rekao je reporter.

Uskoro se na snimci vidi Van Dillen kako gazi kroz vodu sa ženom na leđima, prenosi Dnevnik.hr.

Kasnije je u jednom intervjuu rekao da je ostavio sve kako bi pomogao.

"Izvadio sam novčanik iz hlača, ušao sam unutra, do prsa. Bila je unutra, još privezana i voda se dizala i ulazila u automobil, tako da je bila uronjena u vodu gotovo do vrata", rekao je Van Dillen.

HEROIC RESCUE: @foxweather meteorologist rushes to save a woman from rising floodwaters as deadly Helene slams Southeast. pic.twitter.com/Nv9tvtFJoF