Voditeljka otkrila istinu o intervjuu sa Bajdenom pa dala otkaz

Radio voditeljka Andrea Lawful-Sanders dala je ostavku na radiju WURD nakon što je priznala da je njen intervju s američkim predsjednikom Džoom Bajdenom uključivao pitanja koja je unaprijed odabrao Bajdenov tim.

"Intervju je sadržavao unaprijed određena pitanja Bijele kuće, što krši našu praksu da ostanemo nezavisna medijska kuća odgovorna našim slušaocima", objavila je Sara Lomaks, predsjednica i izvršna direktorica radio stanice sa sjedištem u Filadelfiji, prenosi Index.hr.

"Kao rezultat toga, gospođa Lawful-Sanders i WURD Radio sporazumno su se razišli", dodala je. Objasnila je kako se radio stanica ponosi time što predstavlja nezavisan i pouzdan izvor za svoju publiku, primarno "crnce koji žive u Filadelfiji".

Naglasila je kako korištenje unaprijed dogovorenih pitanja "ugrožava povjerenje" između radia i slušalaca.

Lawful-Sanders razgovarala je s Bajdenom prošle sedmice i postavila mu je četiri pitanja o tome šta je na kocki na ovim izborima, njegovim postignućima, njegovom nastupu u debati i šta bi poručio neodlučnim glasačima.

U subotu je za CNN potvrdila da su ta pitanja bila na listi osam pitanja koju su joj predali Bajdenovi suradnici prije intervjua.

"Pitanja su mi poslana na odobrenje. Ja sam ih odobrila", navela je. Bajdenov tim je naknadno objavio kako više neće predlagati pitanja voditeljima intervjua.

