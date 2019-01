Vođa "Žutih prsluka" pušten iz pritvora

PARIZ - Vođa "Žutih prsluka" Erik Drue pušten je iz pritvora nakon što je priveden na saslušanje zbog organizovanja protesta bez odobrenja policije, javili su francuski mediji.

On je juče uhapšen na putu ka Jelisejskim poljima, gdje su se sinoć okupili demonstranti.

Demonstranti tvrde da je okupljanje organizovano kako bi prislužili svijeće za zdravlje onih koji su povrijeđeni tokom protesta koji u Francuskoj traju već šest sedmica, javio je AFP.

"To je bio samo sastanak kako bismo otišli zajedno u restoran. Nismo nosili žute prsluke, nismo izlazili na puteve, hodali smo trotoarom, poštovali pješačke prelaze. Od početka do kraja smo ispravno postupali, ali to, izgleda, nije bilo dovoljno", rekao je Drue novinarima na izlasku iz policijske stanice u Parizu.

Aktivista bi mogao da bude krivično gonjen zbog posjedovanja oružja "D" kategorije, zbog kojeg je prošlog mjeseca uhapšen.