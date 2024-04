Vodostaj Urala blizu 12 metara (VIDEO)

MOSKVA - Vodostaj rijeke Ural u ruskom gradu Orenburgu dostigao je 11,83 metra, saopštila je lokalna služba za hitne intervencije.

Regionalna administracija objavila je ranije da je više od 13.000 ljudi evakuisano iz poplavljenih područja Orenburške oblasti.

U saopštenju se navodi da je 1.145 lica, uključujući 212 djece, smješteno u 38 centara za privremeni smještaj.

Gradske vlasti pozvale su hiljade stanovnika da se odmah evakuišu zbog brzog porasta poplavnih voda nakon što su se velike rijeke izlile usljed brzog topljenja snijega, javila je agencija RIA, a prenosi Srna.

Orenburg is already completely under water pic.twitter.com/zf1LbdJlmX