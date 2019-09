Vojnik izboden u Milanu, napadač vikao "Alahu-ekber"

Italijanski vojnik (34) izboden je u vrat na Glavnoj željezničkoj stanici u Milanu u utorak. Napadač je navodno vikao "Alahu-ekber", piše Raša tudej.

Napad se dogodio oko 10.45. Vojnik je uboden u vrat i rame, prenosi Milano tudej.

Napadač je pobjegao sa mjesta napada, ali ga je policija ubrzo uhapsila i tada je vikao "Alahu-ekber".

Vojnik je primljen u obližnju bolnicu i nije životno ugrožen.

Napadač, prema navodima stranac, naoružan je bio makazama i redovni je posjetilac stanice.

