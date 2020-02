Vojnik ubio najmanje 17 ljudi na Tajlandu, zatvorio se u tržni centar

BANGKOK - Najmanje 17 osoba je ubijeno, dok je 21 ranjena kada je vojnik u gradu Nakon Račasima u Tajlandu otvorio nasumičnu vatru, saopštio je portparol policije.

Vojnik je i dalje na slobodi i nalazi se u tržnom centru, navode u policiji.

Policija je osumnjičenog identifikovala kao Džakrapanta Tomu.

On je otvorio vatru u različitim dijelovima grada, koji je udaljen više od 250 kiometara od Bangkoka.

Na društvenim mrežama objavljene su fotografije na kojima se vidi da je do pucnjave došlo u blizini tržnog centra.

Lokalni mediji objavili su i snimak vojnika kako izlazi iz automobila ispred tržnog centra i puca, dok ljudi bježe.

Tajlandski mediji navode da je vojnik bio bjesan, kao i da je prethodno iz kasarne ukrao vozilo.

"Ne znamo zašto je to uradio. Izgleda da je poludio", rekao je potparol Ministarstva odbrane.

Osumnjičeni je na svom Facebook profilu, dan ranije, napisao da je: "Smrt neizbježna za sve".

On je takođe objavio fotografiju na kojoj izgleda kao da drži pištolj u ruci.

U jednom trenutku, nakon što je već počeo da puca, upitao je na društvenim mrežam "Da li da odustanem?", a potom njegovom nalogu više nije moglo da se pristupi.

Facebook je uputio saučešće žrtvama i njihovim porodicama, navodeći da na toj društvenoj mreži nema mjesta ni za koga ko čini ili podržava takve zločine.

Pripadnici tajlandske policije i vojske zajednički su upali u trgovinski centar u gradu Nakon Račasimi, oko 250 kilometara udaljenom od prestonice Bankoka, u kojem je jedan ogorčeni pripadnik vojske nasumično pucao na ljude.

Prema poslednjim podacima, u pucnjavi je ubijeno najmanje 20 osoba, a veći broj je ranjenih.

Portparol tajlandskog ministarstva odbrane izjavio je da su pripadnici snaga bezbednosti upali u šoping centar kako bi omogućili evakuaciju ljudi koji su se zatekli u njemu u vreme napada.

"Policajci i vojnici su u zajedničkoj akciji pomogli da se evakuiše više od 100 ljudi iz šoping centra, ali ne znamo tačno koliko ih je još ostalo u objektu", rekao je taj portparol.

