Vojska SAD optužila Rusiju za vojnu intervenciju u Libiji

KAIRO - Afrička komanda američke vojske (AFRICOM) optužila je Rusiju da je poslala svoje borbene avione u Libiju da pomognu ruskim dobrovoljcima koji se bore na strani snaga Kalife Hiftera, izvjestio je AP.

Rusija je odbacila ove navode kao dezinformacije.

U oštro intoniranom saopštenju AFRICOM je saopštila da su ruski borbeni avioni četvrte generacije nedavno doletjeli iz jedne baze u Rusiji preko Sirije gdje su im promijenjene oznake kako bi prikrili da pripadaju ruskoj vojsci, ne navodeći koliko aviona je doletjelo i gdje su prizemljeni.

"Rusija predugo negira svoje učešće u libijskom konfliktu. Sada ne može da negira da je to tačno. Pratili smo detaljno kako ruski borbeni avioni četvrte generacije stižu u Libiju", izjavio je američki armijski general Stefan Tausend, komandant AFRICOM-a.

NEWS: Russia deploys military fighter aircraft to Libya ----- "For too long, Russia has denied the full extent of its involvement in the ongoing Libyan conflict. Well, there is no denying it now." - Gen. Townsend Release: https://t.co/HpLdwUJxcr Photos: https://t.co/raTal1LKPa pic.twitter.com/dVtsWKPYZ5