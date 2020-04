Vojska i policija Ekvadora skupljala tijela sa ulica i iz kuća

KVITO - Vojska i policija prikupili su najmanje 150 tijela sa ulica i iz kuća u lučkom gradu Gvajakilu, saopštila je danas Vlada Ekvadora, koja je upozorila da bi u narednim mjesecima u tom gradu i okolini moglo da umre do 3.500 ljudi.

Portparol Vlade Horhe Vated rekao je da su zajedničke patrole vojske i policije prikupile 150 tijela u protekla tri dana.

Mještani drugog po veličini grada u Ekvadoru ranije su na društvenim mrežama objavljivali snimke ostavljenih tijela na ulicama.

Pojedini mještani slali su poruke vlastima da preuzmu leševe preminulih iz kuća.

Reports from Guayaquil in Ecuador are harrowing, corpses are lying on the streets. Hardest hit city in Latin America. Shows what can happen in a country where infrastructure and healthcare far below first world standards These images are horrifying.pic.twitter.com/3qB3VYucVA