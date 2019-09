Von der Lejenova potvrdila sastav Evropske komisije

Predsjednik Evropske komisije Ursula von der Lejen potvrdila je, nakon obavljenih razgovora, listu novog sastava ove komisije.

Listu mora usvojiti Savjet za spoljne poslove EU.

Von der Lejenova bi trebalo da sutra raspodijeli resore.

Kako je saopšteno sastav Evropske komisije činiće:

Johanes Han (Austrija), Didije Rejnders (Belgija), Marija Gabriel (Bugarska), Dubravka Šuica (Hrvatska), Stela Kiriakides (Kipar), Vera Jurova (Češka Republika), Margret Vestager (Danska), Kadri Simson (Estonija), Juta Urpilainen (Finska), Silvi Gular (Francuska), Margaritis Skinas (Grčka), Laslo Trošanji (Mađarska), Fil Hogan (Irska), Paolo Đentiloni (Italija), Valdis Dombrovskis (Litvanija) Virginijus Sinkevičius (Latvija), Nikolas Šmit (Luksemburg), Helena Dali (Malta), Frans Timermans (Holandija), Januš Vojčehovski (Poljska), Elisa Fereira (Portugal), Rovana Plumb (Rumunija), Maroš Šefčovič (Slovačka), Janez Lenarčič (Slovenija) i Ilva Johanson (Švedska).

The draft list of Commissioners-designate. President-elect Ursula @vonderleyen gave her agreement. The @EUCouncil must now adopt it and the @Europarl_EN must then give its consent to the entire College. Learn more → https://t.co/WlPKYCAyw3 pic.twitter.com/hxP9qqfcSw