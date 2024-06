Voštana figura Abrahama Linkolna otopila se zbog velike vrućine (FOTO)

Glava na voštanoj figuri nekadašnjeg američkog predsjednika Abrahama Linkolna izloženoj ispred jedne škole u Vašingtonu, nije uspjela da se održi zbog veoma visokih temperatura, prenijeli su danas američki mediji.

Odmah poslije glave, otopile su se i noge, ostavljajući samo torzo koji se pretvorio u bezobličnu masu voska, prenosi BBC.

Glava voštane replike Linkolnovog spomenika sada je na popravci, a na voštanoj kompoziciji ostala je da viri žica koja je povezivala glavu sa torzom.

