Voz iskočio iz šina, šest osoba poginulo, 77 povrijeđeno

VAŠINGTON - Voz američke željezničke kompanije Amtrak sletio je sa nadvožnjaka, južno od Sijetla, i završio na autoputu, javili su američki mediji.

Najnovije informacije govore da je najmanje šest osoba smrtno stradalo u izlijetanju voza, koji je potom pao sa nadvožnjaka na autoput.

Prema pisanju američkih medija, 77 povrijeđenih osoba smješteno je u lokalne bolnice, a troje od njih je teško povrijeđeno.

Lokalne vlasti saopštile su da će saobraćaj na putu Interstate 5 biti usporen danima, zbog istrage o ovoj nesreći.

Na mjestu nesreće i dalje se nalaze brojne ekipe hitne pomoći i vatrogasaca.

Sve saobraćajnice su blokirane na autoputu ka Vašingtonu.

Today’s tragic incident in Pierce County is a serious and ongoing emergency. Trudi and I are holding in our hearts everyone on board, and are praying for the many injured.