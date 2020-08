Voz iskočio iz šina u Škotskoj, veliki broj teško povrijeđenih

LONDON - Veliki broj ljudi zadobio je teške povrede kada je putnički voz jutros iskočio iz šina na istočnoj obali Škotske, saopštila je prvi ministar Nikola Stardžen i dodala da se dogodio veliki incident.

Na televizijskim snimcima prikazano je kako se sa mjesta događaja podiže dim nedaleko od Stounhevena, južno od Aberdina.

Voz je iskočio iz šina poslije noćašnje jake kiše.

Premijer Boris Džonson izjavio je da je sa tugom primio vijest o "veoma ozbiljnom incidentu" i da je u mislima uz sve koji su pogođeni.

Lokalni mediji su prenijeli da je jedna osoba poginula, ali to za sada nije potvrđeno.

Policija je primila izvještaje o incidentu blizu naselja udaljenog 15 kilometara južno od Aberdina.

Na licu mjesta je, prema televizijskim snimcima, oko 25 policijskih i medicinskih ekipa.

Major incident on Dundee to Aberdeen rail line near Stonehaven Train derailed and alight. pic.twitter.com/rcRSIuK0Cb