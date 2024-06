Voz sa 232 osobe izletio iz šina u Rusiji, veliki broj povrijeđenih (VIDEO)

Najmanje 70 osoba je povrijeđeno kada je devet vagona putničkog voza izletjelo iz šina u republici Komi na sjeveru Rusije.

Ruski mediji su prenijeli da prema posljednjim informacijama nema nastradalih u ovoj teškoj željezničkoj nezgodi.

Putnički voz broj 511 je saobraćao između Vorkuta, grada na sjeveru Rusije i Novorosijska na obali Crnog mora. Do nesreće je došlo nedaleko od grada Inta, naveli su zvaničnici iz ruskih željeznica, prenosi B92.

"Hitne službe su na licu mjesta. Preduzete su sve neophodne mjere kako bi se pomoglo povrijeđenima. Saobraćaj na pruzi je obustavljan", naveli su zvaničnici.

Ruski mediji su prenijeli i da je tužilaštvo pokrenulo istragu o uzrocima incidenta. Voz je imao 14 vagona sa ukupno 232 putnika.

