Voz sa 350 putnika izletio iz šina u Tajvanu, ima mrtvih

Najmanje četiri osobe su poginule a više od 20 je povrijeđeno kada je voz iskliznuo iz šina u tunelu na istoku Tajvana.

Do nesreće je došlo kada je voz iskliznuo iz šina i vagoni udarili u zid tunela, saopštila je vatrogasna služba, prenosi Rojters.

U trenutku nesreće u vozu se nalazilo 350 putnika.

Iz prva četiri vagona evakuisano je 80 do 100 osoba, dok je veoma teško pristupiti do preostala četiri vagona.

#Train derails in #Taiwan. Transport Ministry says that 36 people are suspected dead, dozens injured. pic.twitter.com/GrId632RzU