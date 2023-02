Voz se pokvario dva dana prije iskakanja iz šina (VIDEO)

OHAJO - Teretni voz Norfolk Sautern koji je prevozio otrovne hemikalije kada je iskočio sa šina u istočnoj Palestini, Ohajo, ranije ovog mjeseca već se jednom pokvario na svojoj ruti, dok radnici izražavaju zabrinutost zbog veličine tereta.

Voz se pokvario najmanje jednom između polaska iz Medisona u Ilanoju 1. februara i iskakanja s šina 3. februara, rekli su zaposleni upoznati s tim slučajem za "CBS News".

Zaposleni kažu da su ogromna dužina i težina voza vjerovatno pridonijeli njegovom početnom kvaru i iskakanju.

On je imao ukupno 151 vagon - što odgovara dužini od oko 2.820 metara i težio je 18.000 tona, što je mnogo više nego što su zaposleni rekli da je sigurno.

