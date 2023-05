Vozač koji se terencem zabio u migrante optužen za ubistvo iz nehata

BRAUNSVIL - Muškarac koji se SUV terencem zabio u grupu migranata na autobuskoj stanici u ovom pograničnom gradu u Teksasu optužen je za ubistvo iz nehata u osam tačaka, saopštila je policija u ponedjeljak, opisujući vozača kao mještanina s "velikim dosijeom o nehajanju".

Vozač, kojeg su vlasti identifikovale kao 34-godišnjeg Džordža Alvareza, ubio je osam ljudi i povrijedio najmanje 10 kad se zabio u gomilu rano u nedjelju, rekli su zvaničnici.

Žrtve su čekale na stanici u blizini katoličke dobrotvorne ustanove u Braunsvilu poznatoj kao Ozanam Centar, rekao je viši zvaničnik za sprovođenje zakona.

A Texas man was charged with eight counts of manslaughter after being accused of mowing down pedestrians with his SUV near a homeless shelter that attends to migrants in Brownsville, police said https://t.co/fHiPhw2Z2t pic.twitter.com/Q7UoK0XU4m