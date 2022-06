Vozilo palo sa trećeg sprata zgrade, poginule dvije osobe

Kineski proizvođač električnih automobila "Nio" saopštio je da su dvije osobe poginule kada je jedno od vozila ovog proizvođača palo sa trećeg sprata sjedišta kompanije u Šangaju.

U nesreći su poginuli jedan član osoblja i osoba iz partnerske kompanije.

Incident se dogodio juče u 17.20 časova po lokalnom vremenu, saopšteno je iz kompanije. Poginule osobe bile su u vozilu koje je palo sa zgrade.

"Nio" je saopštio da je pokrenuta istraga o incidentu u saradnji sa vladinim zvaničnicima.

Treći sprat kompanije, odakle je automobil pao, opisan je kao izložbeni prostor, postrojenje za testiranje ili parking.

"Naša kompanija sarađuje sa Odjeljenjem javne bezbjednosti u istrazi i analizi uzroka nesreće. Na osnovu analize situacije na licu mjesta, možemo da potvrdimo da je riječ o nesreći koja nije izazvana vozilom", navodi se u saopštenju.

Iz kompanije su uputili saučešće porodicama i prijateljima nastradalih i formiran je tim za pomoć porodicama, navodi Bi-Bi-Si.

