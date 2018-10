Vozilom se zabio u kafić u Berlinu

BERLIN – Njemačka policija objavila je da se vozilo zabilo u kafić u Berlinu i da je nekoliko ljudi povrijeđeno.

Policija iz glavnog grada Njemačke preko Twittera je saopštila da izgleda da je vozač koji je upravljao vozilom imao zdravstvene probleme.

Incident se dogodio u zapadnom dijelu grada Šarlotenburgu.

In der Helmholtzstr. in #Charlottenburg ist ein Fahrzeug in ein Café gefahren. Es gibt mehrere Verletzte.

Nach ersten Erkenntnissen unserer Kolleg. vor Ort hatte der Fahrer gesundheitliche Probleme.

