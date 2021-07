Vrelina obara rekorde, na snazi vanredno stanje na zapadu SAD

Ekstremna vrelina zahvatila je zapad SAD obarajući temperaturne rekorde u Kaliforniji.

Zabilježena je temperatura od 54 stepena, zbog čega je Dolina smrti bila jedno od najtoplijih mjesta na planeti.

Termometri u parku u Dolini smrti pokazivali su temperaturu od 56 stepeni, a rendžeri parka navode da se tu obično prikazuju temperature koje su više od zvaničnih mjerenja, prenio je Rojters.

Američka meteorološka služba je registrovala temperaturu od 54 stepena, što će, nakon verifikacije, biti jedna od najviših zabilježenih na svijetu. Rendžeri su na trotoaru ispred parka u Dolini smrti zabilježili i temperaturu od 81 stepen.

Mnogi turisti su napuštali svoja klimatizovana vozila samo da bi se fotografisali kraj termometra.

Meteorolozi su izdali upozorenje zbog visokih temperatura koje mogu da naškode zdravlju, naročito djece i starijih.

Visoke temperature, koje su zahvatile sjeverozapad pacifičke obale, izvršile su pritisak na elektromreže i pokrenule šumske požare. Najveći požar je u južnom dijelu Oregona, gdje vatra prijeti da zapali 1.200 objekata.

Firefighters were struggling to contain a Northern California wildfire as another heat wave hit the U.S. West this weekend. California has lost 5,500 megawatts of power-import capacity — enough to light up roughly 4.13 million homes — from the wildfires https://t.co/w5Pvuheysi pic.twitter.com/RFGwlzzNCR