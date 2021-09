Vrijeđala Kurca pa kažnjena s 1.000 evra

BEČ - Uvredljiva objava na zvaničnom Facebook profilu austrijskog kancelara Sebastijana Kurca koštaće jednu Austrijanku 1.000 evra.

Kozmetičarka je 13. decembra kancelara, zbog korona mjera, nazvala "siromašnom budalom" i poželjela mu da primi "otrovnu inekciju".

Pred sudom žena se izvinila za svoju objavu i dobila je od suda ponudu da se slučaj riješi novčanom kaznom u visini od 1.000 evra.

Sudija Peter Eger rekao je da će, ako optužena, kaznu plati u roku od šest mjeseci, čitav sudski postupak biti obustavljen.

Državno tužilaštvo optužilo je ženu iz Cel am Zea za krivično djelo uvreda, pošto je preko Facebooka javno uvrijedila kancelara.

Za to djelo Krivični zakon predviđa zatvorsku kaznu do tri mjeseca ili novčanu kaznu u visini do 180 dnevnica.