Vučić: Bez ZSO nema razgovora sa Prištinom

VLASINSKO JEZERO - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je formiranje Zajednice srpskih opština (ZSO) uslov bez koga neće biti nastavka pregovora sa Prištinom.

On je to rekao poslije obilaska Vlasinskog jezera, a odgovarajući na pitanje novinara kako komentariše to što Aljbin Kurti ne želi da formira ZSO, a EU prećutno prelazi preko toga.

"U svim razgovorima koje sam vodio Zajednica srpskih opština je uslov bez koga se ne može. Samo nemojte više da nam oduzimate vreme, ako hoćete, hoćete, ako nećete nećete. Ja čekam Miroslava Lajčaka, doći će u ponedeljak i utorak", rekao je Vučić.

Najavio je da će otići u Ohrid 18. marta, jer, kako je rekao, zašto bi dozvolio mogućnost da nas neko predstavlja kao "ludake" i kao nekog ko ne želi da razgovara.

"Otići ću i reći ću isto što i vama. Mislite da oni sada ne čuju i ne znaju šta govorim. Za tri minuta oni to imaju na stolu. Jednako brzo koliko me i vi čujete", napomenuo je Vučić.

Kako je rekao, samo želi da mu neko objasni šta je smisao svega toga.

"Zašto ste me zvali u svatove, a nigde ni mlade ni mladoženje. Ne razumem smisao. To je nešto što obesmišljava sve ovo. Meni smeta i pomalo me sekira što svi ćute i niko neće da reaguje. Videćemo, verovatno ćemo mi Srbi biti krivi za nešto", rekao je Vučić.