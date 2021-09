Vučić: Kako to da samoopredeljenje ne važi samo za Srbe

BUDIMPEŠTA - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić upitao je danas kako to da je samoopredjeljenje suština slobode za sve narode osim za Srbe.

"Kako to da je za Norvežane i za Albance i za sve Evropljane samoopredeljenje suština slobode i demokratije, a samo nije za Srbe", konstatovao je Vučić na pitanje novinara da li mu je poznato da je danas u Beogradu održana promocija knjige supruge kosovskog premijera Aljbina Kurtija pod nazivom "Ideja slobode i samoopredjljenja".

Rekao je da nije znao za to, ali da to nije srpski problem.

"Ne plašimo se ničijih reči, ni knjiga. Srbija mora da bude iznad toga", rekao je on i dodao, da je srpski problem to kako se samoopredjeljenje svuda vidi kao oličenje slobode, osim u slučaju Srbije.

"Kažite nam da je vrhunac slobodarske misli svima dozvoljen osim Srbima. Kažite nam da je to tako i da znamo da nema nikakvih principa, da nema nikakvih. Nazovimo stvari pravim imenom", poručio je Vučić.

On je dodao da znaju gdje im je mjesto i da je Srbija mala u odnosu na velike evropske i svjetske sile.

"Samo nemojte da nam to objašnjavate principima, i da nam pričate da je ostvarenje prava na samopredeljenje vrhunac slobode, a onda ćete taj vrhunac slobode da zabranite samo jednom narodu, slučajno je to srpski. Tu prestaju sve vaše priče o pravdoljubivosti i istinoljubivosti, ravnopravnosti", zaključio je Vučić dodajući da za to nema odgovora.

Vučić je dodao da je o promociji saznao iz novina, a da bi došao na promociju da je znao čime se knjiga bavi, da bi dobio odgovor na to pitanje.