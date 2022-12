Vučić: Nećemo nikome dati državu Srbiju na tacni, jer pripada svom narodu

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas Prištini i svima drugima da im "država Srbija neće biti data na tacni, onako kako bi oni to voleli, kao i da Srbija pripada svom narodu".

"Moramo da sačuvamo državu, uspećemo i u prvilačenju investicija i u povećanju BDP i plata i penzija, i u povećanju životnog strandarda, ali moramo da sačuvamo našu državu", poručio je Vučić na kongresu SPS.

On je rekao da je prethodnih dana moglo da se vidi puno nelogočnosti po pitanju dešavanja na KiM.

"Kažu ovi naši zapadni prijatelji i partneri, evo Priština je deeskalirala sukob pošto su odložili izbore, a samo 15 sati pre toga došli sa dugim cevima da zauzimaju četiri prostorije opštinskih izbornih komisija na severu KiM. Šta, nisu znali 15 sati ranije šta će da urade", ukazao je Vučić.

On je istakao da hapse i maltretiraju Srbe i još kažu kako rade na deesklaciji.

I onda ujutru, kako je dodao, uhapse Srđana Trajkovića optužujući ga navodno za ratne zločine iako je gotovo devet godina radio u kosovskoj policiji i sada se ne javlja porodici i ne dobija lijekove.

"Juče ceo dan zovu, nema stranca koji nije pozvao i rekao - strašna greška i veliko rušenje demokratije, to što je Kurtijeva savetnica ili neko ko zastupa njihove interese, a ne interese svoje zemlje i svog naroda, čekala na administrativnom prelazu dva sata. Zamislite te strašna torture, i onda shvatite da iza svega toga, iza tih 0,1 ili 0,5 odsto stoje oni koji žele da Srbi i građani Srbije budu takvi koji će državu Srbiju da im daju na tacni", rekao je Vučić i poručio:

"Nećemo vam dati državu Srbiju ni za šta na svetu, ne sanjajte to nikada je nećete dobii , država Srbija pripada njenim građanima i ovom narodu".

On je dodao i da "takve poruke dobija na svaka dva sata, ali da više ne može da trpi tu vrstu bezobrazluka".

"Uhapse vam ljude ni krive ni dužne, maltretiraju ih i ne daju im lekove, a problem je da li je neko čekao negde sat ili dva, i sve u skladu sa zakonom", primetio je Vučić.

On je dodao da mu "to šalju ceo dan i da se njegova savetnica muči pošto zna na kakvu će to njegovu reakciju da naiđe".

"Rekao sam joj da lepo svim tim bezobraznim tipovima koji to šalju kaže da više ne šalju nijednu poruku i da sam odlično razumeo šta je to što rade i za šta se stvarno zalažu", istakao je Vučić.

Predsjednik je naveo i da je zapadne predstavnike pitao koji od šest postignutih sporazuma će da poštuju, uključujući i sedmi Lisabonski sporazum, i da mu je u lice rečeno da nema nijednog.

"Ti sporazumi nam služe da biste ih vi ispunjavali, da vas imamo čime da pritisnemo da ispunite vaše obaveze, a mi to nećemo da ispunjavamo", preneo je Vučić šta mu se poručuje.

On je naveo primjer da su visoki predstavnici u BiH išli sa zadatkom da ujedinjuju vojsku i policiju dva entiteta, a da je onda jedan od njih godinu dana kasnije u Sjevernoj Makedoniji razdvajao policiju na albansku i makedonsku.

"Potpuno različiti principi u samo godinu dana. Baš ih briga, jer to je njihov interes. Primere bezobrazluka na dnevnom nivou mogu da vam pokazujem do sutra i da ta priča bukvalno nema kraja. Ali to ne znači da mi smemo da kukako. Ne, mi moramo da radimo još više, još jače, da budemo još mudriji i snažniji", rekao je Vučić.