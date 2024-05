Vučić: Za neke zemlje nismo očekivali da nam zabiju nož u leđa

NJUJORK - Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je danas u Njujorku da je dobio podatke o tome ko će glasati za rezoluciju o genocidu u Srebrenici i da će biti razočaravajućih vijesti po pitanju stava nekih država od kojih Srbija nije očekivala da joj zabiju nož u leđa.

"Ali očekivali smo velike pritiske i znali smo da će biti promena stavova i da će ćutati sve vreme i na kraju se prikloniti onima koji su veliki i jaki, ali biće i onih koji će izdržati pritiske i pokazati da su spremni da se bore za istinu i da se suprostave nakaradnim prinicipima", rekao je Vučić novinarima, prenosi Tanjug.

Istakao je da radi svoj posao koliko može uprkos svim teškoćama i naporima.

"Jedino sam obećao ljudima da ćemo danonoćno da radimo i to neće biti bez rezultata", poručio je Vučić.

Aleksandar Vučić poručio je iz Njujorka da Srbi nisu genocidan narod i dodao da smo slabiji mnogo, ali da će uzvratiti svaki udarac jer Srbija brani svoj obraz i slobodu.

"Ako ja pitam ove ljude ovde, zbog čega se donosi ova rezolucija, koja je namera i ko je donosi i zašto u ovom trenutku i hoće li to da ujedini bilo koga u BIH i u regionu? Ne, ništa nije podelilio više region. Nikada niko nije mogao da donese dobru odluku od ove koju su doneli Nemci i Sarajevo", rekao je Vučić.

Upitao je i šta će da rade sutra pošto su, kako kaže, otvorili Pandorinu kutiju pa će da dođu do rezolucije o njemačkom genocidu nad Rusima, Srbima, hrvatskom genocidu nad Srbima i raznim drugim temama, do Namibije, šta su radili Nijemci tamo.

"Hoćete tad da imate isti princip ili ćete da kažete da nije u skladu sa međunarodnim pravom", upitao je on.

Kako je rekao, slabiji smo mnogo, ali će da uzvrati na svaki udarac i da im pokaže da će Srbija da se brani, jer Srbija ovdje ne brani svoju teritoriju već svoj obraz i slobodu.

Istakao je i da je donio odluku kad je postajao predsjednik da mu je mnogo važnije šta će da uradi za svoj narod nego šta će da uradi za sebe.

"Šta moze da mi se desi? Baš me briga kakve pritiske mogu da vrše jer ja znam da je to prevara, sve im trikove znam. Nama ne preostaje ništa drugo već da imamo veru u sebe, da imamo veru u Boga, zbog čega vidim da sam posebno napadan sa različitih strana, dakle mi hoćemo da se borimo do kraja bez obzira na naša razočaranja u lažne prijatelje", rekao je Vučić.

Kaže da će Srbija imati dovoljno prijatelja koji će se pokazati u četvrtak uveče.

Vučić je zahvalio ljudima u Srbiji koji su se, kako je primijetio, ujedinili kao nikad do sada, a to je od najvećeg značaja.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.