Vukovi proglašeni izumrlom vrstom u Andaluziji

Vukovi su proglašeni izumrlom vrstom u španskoj pokrajini Andaluziji, nakon što se u izvještaju odjeljenja za životnu sredinu pokrajinske vlade navodi da od 2020. nije bilo naznaka da su vukovi prisutni u Andaluziji, uprkos tome što su zaštićena vrsta.

Procijenjeno je da je najkasnije do 2010. u Andaluziji bilo šest do osam čopora vukova, uglavnom u Sijera Moreni, gdje je bilo do 56 jedinki.

Uprkos tome što je vuk tek sada proglašen za izumrlu vrstu, stručnjaci iz Andaluzije navode da nije bilo dokaza da ih ima na tom području još od 2013, prenosi Gardijan.

''Ovo je loša vijest i potvrđuje negativan trend za nekoliko postojećih čopora vukova u južnoj Španiji, koji su fizički i genetski izolovani od vukova u ostatku Španije, zbog gubitka staništa, krivolova i ilegalnog lova“, rekao je koordinator za očuvanje Svjetskog fonda za divlje životinje u Španiji Luis Suarez.

On je naveo da je nestanak vukova direktno povezan sa nedostatkom političke volje regionalne vlade da usvoji adekvatne mjere zaštite.

''Neshvatljivo je da, uprkos situaciji koja seže decenijama unazad, vuk nije naveden kao vrsta kojoj prijeti izumiranje i da nije postojao plan oporavka'', rekao je Suarez.

Dodao je da bi, u slučaju da je vuk označen kao ugrožen, pokrajinska vlada morala da preduzme zakonske mjere za zaštitu lokalne populacije te životinje.

Suarez je ocijenio da je vlada bila ''paralisana od bojazni'' od sukoba sa lovačkim lobijem i stočarima, i da je samo pratila populaciju vukova.

Gardijan navodi da je u Španiji bila najveća populacija vukova u cijeloj Evropi, i da ih je sredinom 19. vijeka bilo 9.000, ali je sredinom 1970-ih ostalo svega nekoliko stotina.

Kada je trovanje stavljeno van zakona 1970-ih, populacija te vrste je počela da se oporavlja.

Plan španske vlade za oporavak populacije vukova, koji je objavljen 2021, imao je za cilj povećanje populacije za 18 odsto, sa 297 na 350 čopora.

Međutim, studija koju je prošle godine objavio Prirodnjački muzej u Madridu sugeriše da su zvanične procjene populacije vukova pretjerano optimistične i da su brojke mnogo niže.