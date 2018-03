Vulin: Srbija uvijek spremna da pomogne Srebrenici i Republici Srpskoj

SREBRENICA - Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je danas da su Vlada Srbije i predsjednik Aleksandar Vučić uvijek spremni da pomognu Srebrenici i Republici Srpskoj da se mir i stabilnost na ovim prostorima očuvaju.

Vulin je rekao novinarima u Srebrenici, gdje je prisustvovao obilježavanju Dana opštine, da se tek sada vidi koliko su bile pogrešne izjave da Srbin ne može da bude načelnik ove opštine, kao što i vidi da Srebrenica napreduje, da njeni građani žive bolje bez obzira na vjeru i naciju, da imaju nova radna mjesta, nove vrtiće i bolji život.

On je zahvalio Vladi Republike Srpske i predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku što vode računa o svakom dijelu Republike Srpske i na taj način pomažu da se mir i stabilnost na ovom prostoru sačuva, a to je za Srbiju od najvišeg mogućeg interesa.

"Za nas nema većeg interesa nego da se mir, sigurnost i stabilnost na ovim prostorima sačuva i učinićemo sve potrebno da upravo tako i bude", rekao je Vulin.

Podsjetivši da je prije dvije godine na komemoraciji u Potočarima bio izvršen pokušaj ubistva tadašnjeg premijera Srbije, a danas predsjednika Aleksandra Vučića, Vulin je upitao zašto još nema odgovora na pitanje zbog čega je to neko pokušao to da uradi i zašto još niko nije kažnjen za to.

"Vučić koji iskreno voli ove ljude, koji je ovdje došao u ime Srbije da ponudi ruku pomirenja, dočekan je pokušajem ubistva", rekao je Vulin.

On smatra da bi bilo dobro za sve, bez obzira na vjeru i naciju, da se sazna ko je pokušao da ubije premijera Srbije i zašto niko ne odgovara za tako nešto.

"Verujem da bi ta jednostavna istina pomogla boljim odnosima naših zemalja i boljim odnosima naših naroda", istakao je Vulin.

Ministar odbrane Srbije izrazio je duboko poštovanje za bol svake majke Srebrenice i zatražio da se isto tako poštuje i razumije bol svake majke Bratunca, Podrinja…

"Samo istina i potpuno isto razumevanje tragedije i bola svake majke može da nam pomogne da nastavimo dalje", rekao je Vulin.

Vulin je čestitao svim građanima Srebrenice Dan opštine.