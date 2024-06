Vulkan Ibu u Indoneziji eruptirao dva puta izbacujući usijanu lavu

Indonežanski vulkan Ibu eruptirao je danas dva puta, izbacujući usijanu lavu, a nivo upozorenja podignut je na četvrti najviši nivo, saopštila je državna vulkanološka agencija PVMBG.

Vulkan Ibu nalazi se na planini na visini od 1.325 metara na istočnoj strani ostrva Halmahera, a prva erupcija bila je rano jutros, a pri drugoj erupciji vulkanski pepeo je bačen na visinu od 1.200 metara, rekao je zvaničnik PVBG za Rojters.

Agencija je zabranila sve aktivnosti u krugu od sedam kilometara od kratera vulkana.

Vulkan Ibu takođe je eruptirao u utorak, izbacujući vulkanski pepeo do pet kilometara u visinu.

On Al Jazeera. Mount Ibu in the remote Halmahera region of eastern Indonesia has been erupting almost daily for weeks, spewing ash clouds as high as 7 kilometers, and forcing thousands to evacuate. It’s one of a number of volcanoes in the Pacific Ring of Fire that’s erupting.… pic.twitter.com/3aUcHr3efi