Vulkan ključa ispod tla, erupcija neizbježna (VIDEO)

​GRINDAVIK - Pojavili su se novi snimci s Islanda nakon više od hiljadu zemljotresa koji su pogodili tu zemlju. Građani su zabrinuti zbog neizbježne vulkanske erupcije.

Vlasti su prošle sedmice evakuisali preko 4000 ljudi iz malog ribarskog grada Grindavik.

"Pukotine se i dalje vide na cestama, mnoge kuće su stradale, tlo se urušilo. Erupcija bi zatrpala grad lavom", priča geofizičar Ari Trausti Gudmundson.

Stanovnici se i dalje ne mogu vratiti svojim kućama.

