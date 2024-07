Vulkan ponovo "poludio": Zatvoren aerodrom (VIDEO)

​Na aerodromu u italijanskom gradu Katanija na Siciliji danas su, zbog eruptivne aktivnosti vulkana Etna i vulkanskog pepela u atmosferi, suspendovani svi dolazni i odlazni letovi.

Letovi će biti otkazani ili preusmjereni na druge aerodrome, saopštila je kompanija koja upravlja aerodromom.

Aerodrom će početi da radi kada se erupcija pepela završi, prenosi "Ansa".

Etna, jedan od najaktivnijih vulkana na svijetu, i ranije ovog mjeseca izbacivala je vreli pepeo i lavu, a aerodrom u Kataniji je bio zatvaran.

Aerodrom u Kataniji je čvorište za istok Sicilije i ima više dolazaka nego aerodrom u Palermu, najvećem gradu na tom italijanskom ostrvu, prenosi "b92".

In Sicily, a classical music concert was held in the ancient Taormina Theater against the backdrop of the erupting Mount Etna volcano That's great!! pic.twitter.com/3EUH8jJZTj