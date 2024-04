Vulkan u Indoneziji ne miruje: Oblaci dima i pepela na nebu, zatvoren aerodrom

Više od 11.000 ljudi mora da se evakuiše, a vazdušni saobraćaj u regionu je poremećen nakon što je vulkan na sjeveru Indonezije eruptirao više puta.

Planina Ruang, koja se nalazi u provinciji Sjeverni Sulavesi, prvi put je eruptirala u utorak u 21.45 sati po lokalnom vremenu, šaljući oblake dima i pepela visoko u nebo.

Poslije još četiri erupcije u srijedu, indonežanska agencija za vulkanologiju podigla je nivo uzbune za planinu visoku 725 metara na četiri, najviši na skali.

Takođe su proširili zonu isključenja oko kratera sa četiri kilometra na šest kilometara.

Indonesia's Mount Ruang Eruption, located in Sitaro Islands Regency, North Sulawesi it erupted on Tuesday (16/4) at around 07:19PM (local time). Hundreds of residents living in the Volcano Disaster Prone Area were evacuated. God this is so horrifying, do you see the magma?! pic.twitter.com/wNBW2AGy1W

Više od 800 ljudi je prvobitno evakuisano iz Ruanga na obližnje ostrvo Tagulandang, koje se nalazi više od 100 kilometara sjeverno od glavnog grada provincije Manada.

Ali zvaničnici su u četvrtak ujutro rekli da će više ljudi morati da bude evakuisano zbog širenja zone isključenja i da će biti odvedeni u Manado.

"Najmanje 11.615 stanovnika koji se nalaze u rizičnoj zoni mora da se evakuiše na bezbjedno mjesto", rekao je Abdul Muhari, šef centra za podatke, komunikacije i informacije agencije za katastrofe.

Zvaničnici takođe brinu da bi dio vulkana mogao da se sruši u more i izazove cunami kao što je to bio slučaj tokom prethodne erupcije 1871.

Video snimci pokazuju tokove crvene lave koji se spuštaju niz planinu, reflektujući se u vodama ispod, i oblake sivog pepela iznad Ruangovog kratera.

Muhamed Vafid, šef indonežanske geološke agencije, ranije je rekao da je početna erupcija Ruanga poslala stub pepela dva kilometra u nebo, dok ga je druga erupcija gurnula na 2,5 kilometra.

Indonesia | | Volcano erupts; warning of a tsunami. A volcano with lightning? Did you know that gold; diamonds and what they call "precious stones" are found in places that have had volcanic eruptions? The years of lava (the extremely hot liquid) produces' that...! pic.twitter.com/5VZEAhgP7L