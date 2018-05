Vulkan za jedan sat pokrio prostor šest fudbalskih stadiona

HONOLULU - Isticanje lave iz vulkana Kilauea na havajskom ostrvu najbrže je do sada, a lava se proširila i na nove dijelove Velikog ostrva, zbog čega su zvaničnici naredili evakuaciju dva priobalna naselja.

Tokom noći, lava se brzo pomjerala i pokrila je prostor veličine šest fudbalskih terena za samo jedan sat, saopštio je američki Geološki institut, prenosi AP.

Lava je prekrila puteve koji vode ka komercijalnom centru od grada Pahoa ka manjim gradovima i seoskim oblastima na istoku ostrva.

Zbog lave su isključena postrojenja za snabdevanje električnom energijom na putevima.

Zabilježeno je i nekoliko manjih potresa, a zvaničnici upozoravaju i na emisije gasa koje su i dalje veoma visoke.

Geološki institut objavio je snimke napravljene dronom koji prikazuju gdje je sve lava stigla i kako se kreće.

Nacionalni vulkanski park na Havajima je i dalje zatvoren zbog vulkanskih aktivnosti, a da zaposleni iz parka pokušavaju da očiste put kojim je lava prošla.

