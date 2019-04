WikiLeaks: Asanž žrtva moćnih aktera, uključujući CIA

LONDON - Međunarodna neprofitna organizacija Wikileaks, čiji je osnivač Džulijan Asanž danas uhapšen u Londonu, optužila je "moćne aktere", uključujući američku Centralnu obavještajnu agenciju (CIA), za "sofisticirane napore" da se Asanž dehumanizuje, delegitimiše i odvede u zatvor.

Wikileaks je na svom nalogu na Twitteru objavio fotografiju Asanža, uz koju je napisao da je "ovaj čovjek sin, otac i brat", da je on osvojio desetine novinarskih nagrada i da je bio nominovan za Nobelovu nagradu za mir svake godine od 2010.

This man is a son, a father, a brother. He has won dozens of journalism awards. He's been nominated for the Nobel Peace Prize every year since 2010. Powerful actors, including CIA, are engaged in a sophisticated effort to dehumanise, delegitimize and imprison him. #ProtectJulian pic.twitter.com/dVBf1EcMa5