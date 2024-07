Wikileaks objavio tajni dokument izraelskih obavještajaca (FOTO)

​POJAS GAZE - Nešto više od sedam dana nakon što je Džulian Asanž pušten iz zatvora u Velikoj Britaniji, čime je okončao 13-godišnju pravnu bitku, stranica koju je osnovao, Wikileaks, objavila je tajne dokumente izraelskog ministarstva informisanja, odnosno obavještajne grane vlasti.

U objavi na Twitteru, Wikileaks je podijelio tajni dokument izraelskih obavještajaca iz oktobra 2023., u kome se, kako tvrde, spominje izraelski plan o namjernom protjerivanju civila iz Gaze u Egipat. Wikileaks navodi kako su izraelske vlasti zaključile kako bi "takva strategija donijela dugoročno pozitivne rezultate".

"Plan predviđa proces u tri koraka koji uključuje uspostavu šatorskih naselja na Sinaju i otvaranje humanitarnog koridora, nakon čega slijedi izgradnja gradova na sjevernom Sinaju iz kojih neće biti povratka", napisali su uz poveznicu na čitav dokument.

Verified document from Israeli Ministry of Intelligence in October 2023 suggests forced displacement of Gaza civilians to Egypt would "yield positive and long term strategic results". The advisory document envisions a three stage process including the establishment of tent… pic.twitter.com/4QVykZMdw3