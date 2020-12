Za Božić i Novu godinu bez policijskog časa u Austriji

BEČ - Austrijska vlada dogovorila je mjere za predstojeće praznike i dozvoliće građanima više slobode, uz određena ograničenja, ali apeluje da se mjere poštuju.

Austrijski kancelar Sebastijan Kurc, nakon razgovora sa predsjednicima pokrajina, rekao je večeras da je dogovoreno da se omogući 24. i 25. decembra proslava Božića sa do 10 osoba.

"Imajte u vidu da virus ne miruje ni za praznike", upozorio je on.

Kurc je ukazao da od 26. decembra ponovo važe sve mjere kao i do sada, a to su policijski čas od 20 časova do šest sati ujutro, ograničenje kontakata, odnosno privatni susreti su mogući, ali samo sa jednim domaćinstvom.

On je prenio da se i za Novu godinu, to jest 31. decembar privremeno van snage stavlja policijski čas, kako bi dva domaćinstva mogla zajedno dočekati 2021.

"To ograničenje od kontakta sa samo jednim domaćinstvom je važno kako bi spriječili žurke, jer bi one za Novu godinu bile katastrofa", objasnio je on.

"Neke druge zemlje će se za praznike potpuno zaključati, neke će uvesti cjelodevni policijski čas. Mi pokušavamo da omogućimo što više slobode, ali uz apel građanima da se pridržavaju mjera", ukazao je Kurc.

Dodaje da je dogovoreno da pokrajine imaju mogućnost da uvedu obavezu nošenja maski i na otvorenom, na svim mjestima gdje se okupljaju veće mase ljudi, kao što su trgovinske ulice i slično.

Takođe se, prema njegovim riječima, uvodi obaveza nošenja maski na radnom mjestu, svuda tamo gdje nije moguće održati distancu od najmanje jednog metra.

Isto tako dogovoreno je sa pokrajinama drugi krug masovnog testiranja, i sljedeća runda bude od 8. do 10. januara, a u Beču, pošto ima veći broj građana, od 8.do 17.januara.

Ponuda za besplatnim testiranjem, koje će se obavljati i dalje na dobrovoljnoj osnovi, važiće za sve građane.

Međutim, dodao je, vlada će definisati posebne profesije koje su u kontaktu sa više ljudi, kao što su nastavnici, pružaoci uslužnih delatnosti i drugi, koji će morati na svake dve nedelje da se testiraju.

Testiranje je važno, dodao je, jer se na početku godine može računati sa trećim talasom.

Takođe će biti definisani i posebno pogođeni regioni u kojima je rizik od infekcije viši, koji su u prošlosti morali biti stavljeni pod karantin, a sada će se širenje prekinuti testiranjem.

Kurc je kazao da je sprovedeno zaključavanje djelovalo, i da dnevni broj novozaraženih opada, te je sada na nižem nivou nego u susjedstvu, pa čak i od Njemačke.

Ali upozorava da je nivo i dalje previsok, da pandemija nije prošla i da predstoji teško vijreme u januaru, februaru i martu.

Situacija u bolnicama, prema njegovim riječima, i dalje je teška jer se na intenzivnoj njezi nalazi više stotina kovid pacijenata.

"To morate imati u vidu iako mediji više ne prenose te slike", upozorio je.

Što se vakcina tiče, rekao je da očekuje da do kraja godine EU odobri primjenu prve vakcine.

Prenio je da je, s tim u vezi, zakazana sjednica za 29.decembar.

"Neke zemlje, a tako i mi, smo insistirali da se djeluje što manje birokratski. Studije su završene, naučna saznanja postoje, sada predstoji samo birokratski proces, i što je bude manje birokratski, kraći, brže će uslijediti odobrenje. Očekujemo da će vakcina biti odobrena još ove godine", objasnio je Kurc.

On je naglasio da će potom uslijediti isporuka, pa vakcinacija najprije najrizičnijih grupa i medicinskog osoblja.

Kurc je kazao da računa da će u prvom kvartalu količine biti ograničene, da će u drugom kvartalu postojati mogućnost da se vakcinišu starije osobe, a onda šire stanovništvo.

"Cilj mora biti da što pre vakcinišemo starije osobe, jer time smanjujemo opasnost od oboljenja i povećanu smrtnost", rekao je on.